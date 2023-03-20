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1 час назад

Магазин приложений RuStore не предустанавливают в России. Это противоречит закону

Чемпионат.com

Российский магазин приложений RuStore для устройств на операционной системе Android до сих пор не начали предустанавливать на завезённые и продаваемые в Россию смартфоны. И это — вопреки обязательству предустановки «стора» с 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Магазин приложений RuStore не предустанавливают в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как выяснил журналист, приложение RuStore не появилось ни на одном из смартфонов, которые завезли в Россию с начала 2023 года. Проверка велась в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Мегафон».

Как рассказал источник издания, предустановка RuStore и других российских приложений со стороны продавцов в настоящий момент невозможна. Дело в том, что «значимая доля поставок смартфонов» выполняется по механизму параллельного импорта без согласия производителей. В Минцифры же заявили, что появление смартфонов с предустановленным RuStore может зависеть в том числе от времени производства и завоза партий в страну.

Предустанавливать RuStore на смартфоны в момент покупки также невозможно, так как в этом случае продавцам потребуются пароли и личные данные клиента, что приведёт к увеличению очередей и вызова недовольства у покупателей, считает источник.

Наука и техника,М.Видео,Мегафон,
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