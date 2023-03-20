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1 час назад

В Сбере рассказали про AI-модель HR-платформы "Пульс"

Газета.Ru

Аналитики Сбера выяснили, что благодаря AI-моделям оценки рисков оттока персонала, внедрение HR-платформы «Пульс» помогает работодателю ежегодно сохранять на 10% больше сотрудников, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере рассказали про AI-модель HR-платформы "Пульс"
Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

Самой массовой причиной увольнения по собственному желанию является выгорание — свыше 50%. При этом, по оценкам, потери бизнеса из-за необходимости повторного замещения позиции могут составлять от 1 до 3 окладов сотрудника.

«Преимущество AI-модели заключается в том, что она одновременно анализирует большое количество факторов и улавливает сигналы, порой незаметные человеку. По их совокупности ИИ распознает выгорание и прогнозирует риски оттока сотрудников, позволяя руководителям и HR-партнерам действовать проактивно», — рассказала старший управляющий директор по цифровизации HR Сбербанка Наталия Ахмина.

Система в реальном времени реагирует на отклонения показателей от нормы и обращает внимание руководителя на факторы выгорания. Получив в «Пульсе» автоматическую задачу или уведомление, руководитель может принять меры по удержанию работника задолго до того, как выгорание привело к решению сотрудника покинуть организацию.

Наука и техника,Сбербанк России,
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