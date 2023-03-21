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41 минуту назад

ChatGPT 4 научился понимать и объяснять шутки

Ferra.ruиещё 1

Прошло не так много времени с момента, как платная версия ChatGPT обновилась до модели GPT-4, но энтузиасты уже начали делиться интересными находками.

ChatGPT 4 научился понимать и объяснять шутки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, например, стало известно, что новейшая разработка OpenAI обладает «расширенными возможностями в понимании и создании различных форм юмора». Добиться этого удалось благодаря большим базам данных и увеличенному весу модели.

GPT-4 способна понимать сатиру, представленную в виде изображений с текстом. Модель также может идентифицировать шаблоны и структуры, обычно ассоциируемые с юмором.

При этом важно понимать, что осознание и оценка сложности юмора требует особого вида интеллекта.

По словам разработчиков из OpenAI, именно по этой причине GPT-4 запрограммирован на генерацию «легкомысленных и дружеских шуток, которые могут вызвать смех на мероприятии, не задевая ничьих чувств».

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