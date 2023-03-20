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44 минуты назад

«Пчелайн» вместо «Билайн»: запущен сервис для смены имени сети на телефоне

Ferra.ruиещё 1

Оператор Билайн запустил новую услугу, которая позволяет абонентам изменить имя сети, отображаемое на экране их смартфонов. Теперь пользователи могут придумать своё название для оператора и видеть его вместо стандартного «Билайн».

«Пчелайн» вместо «Билайн»: запущен сервис для смены имени сети на телефоне
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Услуга «Моё имя сети» доступна для всех абонентов предоплатной системы расчётов Билайн. Для её подключения нужно обновить мобильное приложение и выбрать желаемое имя сети в разделе услуг «Популярное». Имя сети можно менять неограниченное количество раз в течение оплаченного периода.

Стоимость услуги составляет 2 руб./сут. или 49 руб./мес, в зависимости от региона. Первые два дня после подключения услуга предоставляется бесплатно. Абоненты тарифа UP могут бесплатно изменить имя сети на «пчелайн». Услуга поддерживается большинством устройств и SIM-карт, однако в международном роуминге и при использовании VoWiFi она может не работать.

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