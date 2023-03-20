«Пчелайн» вместо «Билайн»: запущен сервис для смены имени сети на телефоне

Оператор Билайн запустил новую услугу, которая позволяет абонентам изменить имя сети, отображаемое на экране их смартфонов. Теперь пользователи могут придумать своё название для оператора и видеть его вместо стандартного «Билайн».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Услуга «Моё имя сети» доступна для всех абонентов предоплатной системы расчётов Билайн. Для её подключения нужно обновить мобильное приложение и выбрать желаемое имя сети в разделе услуг «Популярное». Имя сети можно менять неограниченное количество раз в течение оплаченного периода.