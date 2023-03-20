Ученые составили родословную древних жителей Тибетского нагорья

Китайские ученые исследовали ДНК древних людей, живших на Тибетском плато более 5 тысяч лет назад. Исследователи выяснили, что тогда существовало три популяции, которые начали смешиваться около 2500 года до н. э. Ученые планируют продолжить исследования, так как до сих пор неизвестно происхождение предков многих популяций плато. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Фото: Inscience.news Inscience.news

Тибетское нагорье — самое высокое и большое плато в мире. Здесь холодно, регулярно бывает засуха, а высота часто превышает 4000 метров над уровнем моря. Это место — одна из самых суровых территорий, когда-либо заселенных людьми. Сейчас здесь живет более 7 миллионов человек, среди которых больше всего тибетцев и шерпов. Однако ученым до сих пор непонятно, как люди пришли сюда и как эволюционировали. В частности, не хватает генетических данных о первых жителях региона. Например, образцы ДНК древних людей, когда-то живших здесь, ранее были найдены только на небольшом плато на юго-западе Гималаев.

Видео дня

Теперь исследователи из Китая секвенировали геномы 89 древних людей, живших на Тибетском нагорье 5100 лет назад. Образцы ДНК ученые нашли в 29 археологических памятниках региона. Оказалось, что до 2500 года до н. э. на северо-восточной, южно-центральной и юго-западной части плато жили три генетически разные тибетские популяции людей. Динамика населения была разной у всех этих популяций. Например, северо-восточные популяции, появившиеся до 2700 лет до н. э., смешивались с соседями, которые занимали более низкие территории (3000 метров над уровнем моря). При этом с более высокогорными популяциями они не пересекались.

Вдоль реки Ярлунг Цангпо также жили люди, предки которых обитали в юго-западных регионах нагорья в 3400 годах до н. э., в современных районах Нгари (северный Тибет) в 2300 годах до н.э. и Ньингчи (восточный Тибет) в 2000 году до н. э.