Свежее обновление Windows 11 может серьезно замедлять ПК

Свежее обновление Windows 11 может ощутимо замедлять работу компьютеров. Как сообщает Neowin, «проблемный» патч для операционной системы вышел на прошлой неделе — он может замедлять работу твердотельных накопителей и других загрузочных дисков, снижать скорость загрузки и так далее.

В частности, пользователь mesp21 на Reddit отметил, что после обновления скорость работы его SSD снизилась более чем вдвое — с номинальных 7000 МБ/с до 3000 МБ/с. После удаления патча скорость вернулась к прежним значениям.

Другой пользователь Mrbigdog99 поделился скриншотом, показывающий результаты тестирования CrystalDiskMark до и после обновления. Скорость записи упала в отдельных тестах обрушилась в десятки раз. Скорость чтения данных также снизилась.