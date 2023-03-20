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1 час назад

Свежее обновление Windows 11 может серьезно замедлять ПК

Никита Бородкин

Свежее обновление Windows 11 может ощутимо замедлять работу компьютеров. Как сообщает Neowin, «проблемный» патч для операционной системы вышел на прошлой неделе — он может замедлять работу твердотельных накопителей и других загрузочных дисков, снижать скорость загрузки и так далее.

В частности, пользователь mesp21 на Reddit отметил, что после обновления скорость работы его SSD снизилась более чем вдвое — с номинальных 7000 МБ/с до 3000 МБ/с. После удаления патча скорость вернулась к прежним значениям.

Другой пользователь Mrbigdog99 поделился скриншотом, показывающий результаты тестирования CrystalDiskMark до и после обновления. Скорость записи упала в отдельных тестах обрушилась в десятки раз. Скорость чтения данных также снизилась.

Пост собрал множество откликов и многие из них подтвердили наличие аналогичных проблем. В частности, проявляется это при запуске игр — их загрузка стала ощутимо медленнее, появились «запинки». В Microsoft пока не прокомментировали проблему. Вероятно, ошибки исправят в следующем обновлении.

Наука и техника,Видео,Microsoft,
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