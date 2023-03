У растений нашли ген устойчивости к глобальному потеплению

Международная группа ученых под руководством Университета штата Пенсильвания обнаружила ген, который позволит выращивать устойчивые к изменению климата и глобальному потеплению ГМ-культуры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).