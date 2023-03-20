«Би-би-си» попросила сотрудников удалить TikTok с рабочих телефонов

Новостной сайт и телерадиовещательная компания «Би-би-си» выпустила руководство для своих сотрудников, согласно которому они должны удалить TikTok со всех рабочих устройств. Об этом пишет Deadline.

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«Мы не рекомендуем устанавливать TikTok на корпоративные устройства «Би-би-си», если на то нет веских причин», — говорится в памятке «Би-би-си», разосланной сотрудникам и полученной Deadline.

В обоснование просьбы компания сослалась на «обеспокоенность правительственных органов по всему миру по поводу конфиденциальности и безопасности данных» в социальной сети.

Представитель TikTok сообщил Deadline, что в компании разочарованы рекомендациями «Би-би-си». По их словам, телерадиовещательная компания имеет «сильное присутствие» на платформе, включая новостные и музыкальные аккаунты.

В TikTok утверждают, что запреты были основаны на заблуждениях, а не на фактах.

«Мы считаем, что эти запреты были основаны на фундаментальных заблуждениях и продиктованы геополитикой. Мы по-прежнему поддерживаем тесный диалог с «Би-би-си» и готовы работать с ними над решением любых проблем, которые у них есть», — заявил представитель социальной сети.

Несколько дней назад в Великобритании ввели запрет на использование TikTok на правительственных телефонах по соображениям безопасности.