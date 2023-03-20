К США приближается гигантский шар из водорослей: что это такое и чем грозит?

По сообщению CNN, к побережью штата Флорида приближается огромный сгусток водорослей, чья ширина в два раза превышает континентальную часть США. Морские растения могут загрязнить пляжи неприятным запахом, что угрожает туристическому сезону.

Фото: Рамблер Рамблер

Сгусток состоит из разновидности водорослей под названием саргассум: он и раньше формировал большие соцветия в Атлантическом океане — ученые отслеживают его скопления с 2011 года. Однако цветение этого года может стать самым большим в истории. Площадь сгустка составляет примерно 8 000 километров: он простирается от берегов Африки до Мексиканского залива.

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По словам океанографов, в этом году цветение саргассума началось раньше, и сгусток удвоился в размерах за период между декабрем и январем. К январю сгусток достиг максимальных размеров за всю историю своего роста, который начался в 2011-м. Сейчас водоросли движутся на запад через Карибский океан, но летом они пройдут вверх по Мексиканскому заливу. К июлю саргассум достигнет пляжей Флориды.

Сам по себе саргассум является важным элементом экосистемы. Плавучие водоросли служат средой обитания и укрытием для рыбы, млекопитающих, морских птиц, крабов и других животных, но проблемы начинаются, когда они достигают пляжей. Выброшенные на берег сгустки водорослей образуют насыпи, затрудняющие передвижение. Кроме того, в процессе гниения саргассум выделяет токсичный сероводород, который способен привести к проблемам с дыханием. Водоросли также нельзя использовать в качестве удобрения, т.к. они содержат мышьяк.