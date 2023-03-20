Ученые смогли заставить крыс поумнеть с помощью добавок в пищу

Биологи нашли способ улучшить рабочую и пространственную память крыс с помощью жирных кислот со средней длиной цепи. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

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Медицинские проблемы с мышлением и восприятием серьезно мешают жить, а при прогрессировании заболевания человеку часто приходится нанимать сиделку. В том числе, подобные заболевания возникают при нарушении метаболизма глюкозы в мозге. Глюкоза является основным источником энергии для многих биологических процессов, и энергетическое голодание клеток мозга сразу сказывается на мышлении. Глюкозу могут частично заместить кетоновые тела, образующиеся при окислении жиров. Количество кетоновых тел можно увеличить с помощью приема среднецепочечных жирных кислот, например, СЦТ-масла.

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Специалисты Института экспериментальной медицины и их коллеги из других университетов решили на практике выяснить, как СЦТ-масла влияют на когнитивные функции и имеют ли они побочные эффекты. Для этого они провели эксперимент на лабораторных крысах. 2,5-3,5-месячных животных разделили на три группы: им давали низкую, среднюю и высокую дозу СЦТ (1, 3 и 6 грамм на килограмм веса соответственно).

Далее исследователи провели ряд экспериментов для выявления когнитивных эффектов. Например, использовался Y-образный лабиринт с тремя идентичными «рукавами» для оценки рабочей памяти крыс — в силу своей любознательности животные исследуют лабиринт, последовательно посещая его «рукава». С помощью подобного теста ученые оценили долю спонтанных альтернаций — когда животное заходит в три разных «рукава», не возвращаясь в тот, который посетило только что. Этот показатель демонстрирует, насколько хорошо крыса помнит, где была в последний раз. Исследователи выяснили, что только низкая и средняя дозы приводили к улучшению рабочей памяти.

Для проверки пространственной памяти организаторы опускали крысу в круглый бассейн диаметром 150 сантиметров. Животное должно было найти платформу, находящуюся на 2 сантиметра ниже уровня воды. Найдя платформу, крыса на нее залезала и ждала в течение 30 секунд, когда ее заберут в клетку. Эксперимент проводился несколько раз, и платформа всегда находилась в одном месте относительно визуальных ориентиров. Таким образом, чем дольше грызун находился над платформой, тем выше его показатели пространственной памяти. Выяснилось, что улучшить их способна лишь высокая доза СТЦ.

При этом выяснилось, что у крыс, принимавших высокую дозу вещества, относительная масса печени в среднем выросла более чем на 10% и произошел сдвиг соотношения бурого (термогенного) и белого (запасающего) жира в сторону бурого по сравнению с контрольными показателями. Потенциально эти изменения могут нести вред здоровью, который нужно дополнительно исследовать.