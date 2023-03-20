Песков прокомментировал сообщения о запрете iPhone для сотрудников Кремля

"В служебных целях смартфоны понятно, что использовать нельзя - какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон - это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система [установлена] - "Андроид" или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются и категорированные переговоры и категорированные материалы не пересылаются с использованием смартфонов", - подчеркнул представитель Кремля.