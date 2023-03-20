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1 час назад

Science: Раскрыт эволюционный парадокс возникновения яркой окраски животных

FBM.ru

Трое биологов-эволюционистов Карл Леффлер-Генри, Чангку Канг и Томас Шерратт решили давнюю загадку — парадокс апосематизма. Они установили, как существа с яркой окраской справились с внешними угрозами, а также не были съедены хищниками. Об этом информируют авторы журнала Science.

Раскрыт эволюционный парадокс возникновения яркой окраски животных
Фото: FBM.ruFBM.ru

Стоит отметить, что многие животные в дикой природе предпочитают камуфляжную окраску. Они маскируются под среду, чтобы выживать, продолжать свой род и эволюционировать. Однако, как это делают их собратья с «вызывающе» яркими расцветками? Исследователи проанализировали генеалогические древа более 1 000 видов земноводных: тритонов, лягушек и саламандр.

Выяснилось, что развитие шло постепенно. Сначала виды, которые имели яркий окрас, быстро уничтожались сильными мира того. Чудом выжившие виды начинали приспосабливаться. Они накапливали защитные свойства: отпугивающий запах, неприятные наросты, и даже ядовитые выделения.

Вследствие этого апосематизм стал предостерегающим окрасом. Так живые существа предупреждают окружающих, что с ними связываться опасно.

К примеру, лягушка P. terribilis своей палитрой говорит хищникам и прочим потенциальным обидчикам, что трогать её не следует. Если случайно дотронуться до неё, можно заработать паралич.

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