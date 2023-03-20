Уровень защиты смартфонов компании Apple, работающих на базе операционной системы iOS, оставляет желать лучшего. Сотрудникам администрации президента (АП) России стоило еще раньше отказаться от использования iPhone. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя сообщения о поступившей сотрудникам АП рекомендации отказаться от гаджетов американского производителя.
По словам специалиста, на устройствах с системой Android "даже близко нет" уязвимостей, присущих iOS.
"Да, там есть уязвимости нулевого дня [термин, обозначающий неустраненные уязвимости и вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы - прим.ред] - их обнаруживают в лабораториях, например в том же Google Project Zero. А с Android абсолютно другая ситуация: инженеры в лабораториях выявляют уязвимости и закрывают их. А на iOS уязвимости год-полтора "гуляют" по рынку - ими пользуется неограниченный круг лиц, после чего их в спешном порядке закрывают. Но полтора года существования уязвимостей в реальной жизни - это несколько другой подход к безопасности", — сказал эксперт, отметив, что российская мобильная операционная система "Аврора" также готова к работе на устройствах сотрудников администрации президента РФ.
"Переход с iPhone на Android - это очень простая процедура для пользователя, тут нет никаких сложностей", — добавил специалист.
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что сотрудникам внутриполитического блока администрации дали указание избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года из-за соображений безопасности.