"Да, там есть уязвимости нулевого дня [термин, обозначающий неустраненные уязвимости и вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы - прим.ред] - их обнаруживают в лабораториях, например в том же Google Project Zero. А с Android абсолютно другая ситуация: инженеры в лабораториях выявляют уязвимости и закрывают их. А на iOS уязвимости год-полтора "гуляют" по рынку - ими пользуется неограниченный круг лиц, после чего их в спешном порядке закрывают. Но полтора года существования уязвимостей в реальной жизни - это несколько другой подход к безопасности", — сказал эксперт, отметив, что российская мобильная операционная система "Аврора" также готова к работе на устройствах сотрудников администрации президента РФ.



"Переход с iPhone на Android - это очень простая процедура для пользователя, тут нет никаких сложностей", — добавил специалист.