В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Эксперт оценил рекомендацию для сотрудников АП отказаться от iPhone

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Уровень защиты смартфонов компании Apple, работающих на базе операционной системы iOS, оставляет желать лучшего. Сотрудникам администрации президента (АП) России стоило еще раньше отказаться от использования iPhone. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя сообщения о поступившей сотрудникам АП рекомендации отказаться от гаджетов американского производителя.

iPhone - незащищенный аппарат. Уровень защиты iOS оставляет желать лучшего. Это было доказано многочисленными утечками. Так, происходила утечка из iCloud зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. То есть Apple на словах заботится о безопасности, но на практике фактически ничего для этого не делает. У них самая незащищенная система.

Примеров удаленного взлома смартфонов iPhone за последние годы было очень много - вплоть до того, что надо знать только номер телефона, а дальше ко всему содержимому телефона можно получить полноценный доступ.

Apple периодически закрывает "дыры", которые становятся общераспространенными. Но было доказано, что уязвимости iPhone используются для слежки за различными организациями и людьми. Исходя из этого, сделать это [отказаться от iPhone в АП - прим. ред.] нужно было "еще вчера". Но лучше поздно, чем никогда.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group

По словам специалиста, на устройствах с системой Android "даже близко нет" уязвимостей, присущих iOS.

"Да, там есть уязвимости нулевого дня [термин, обозначающий неустраненные уязвимости и вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы - прим.ред] - их обнаруживают в лабораториях, например в том же Google Project Zero. А с Android абсолютно другая ситуация: инженеры в лабораториях выявляют уязвимости и закрывают их. А на iOS уязвимости год-полтора "гуляют" по рынку - ими пользуется неограниченный круг лиц, после чего их в спешном порядке закрывают. Но полтора года существования уязвимостей в реальной жизни - это несколько другой подход к безопасности", — сказал эксперт, отметив, что российская мобильная операционная система "Аврора" также готова к работе на устройствах сотрудников администрации президента РФ.

"Переход с iPhone на Android - это очень простая процедура для пользователя, тут нет никаких сложностей", — добавил специалист.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что сотрудникам внутриполитического блока администрации дали указание избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года из-за соображений безопасности.

Наука и техника,Видео,Эльдар Муртазин,Дмитрий Медведев,Коммерсант,Администрация Президента РФ,Google,Совет безопасности РФ,Apple,Мнения,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий