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32 минуты назад

Редкий автограф Стива Джобса выставили на продажу за $95 тысяч

Газета.Ru

Редкий автограф сооснователя Apple Стива Джобса был выставлен на продажу в интернете. Об этом сообщает портал TMZ.

Редкий автограф Стива Джобса выставили на продажу за $95 тысяч
Фото: The Billionaire CollectionThe Billionaire Collection

Редкость лота обусловлена тем, что Джобс не раздавал автографы и в принципе редко ставил где-либо свою подпись, отмечает TMZ. Потенциальному покупателю предлагается автограф миллиардера на благодарственном письме директору по маркетингу Сюзанне Линдберг, которая проработала в Apple десять лет. Оно датируется 2000 годом.

«Эту награду получают те, кто в течение десяти лет своими личными достижениями способствовал феноменальному успеху Apple. Apple награждает вас не только за ваш талант, энтузиазм и энергию, но и за десять лет вашего творчества и карьеры. Мы надеемся, что вы продолжите верить, как и мы, что путешествие само по себе является лучшей наградой», — гласит надпись на письме, помещенном в рамку.

В самом конце письма можно увидеть подпись Джобса, оставленную черной гелевой ручкой, что тоже является редкостью, так как обычно Apple использовала на подобных документах факсимиле. За автограф продавец просит $95 тыс. (около 7,3 млн руб. по текущему курсу).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что бывший сотрудник Apple продал на аукционе нераспакованный iPhone 2G за 4,2 млн рублей.

Наука и техника,Стив Джобс,Apple,
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