Редкий автограф Стива Джобса выставили на продажу за $95 тысяч

«Эту награду получают те, кто в течение десяти лет своими личными достижениями способствовал феноменальному успеху Apple. Apple награждает вас не только за ваш талант, энтузиазм и энергию, но и за десять лет вашего творчества и карьеры. Мы надеемся, что вы продолжите верить, как и мы, что путешествие само по себе является лучшей наградой», — гласит надпись на письме, помещенном в рамку.