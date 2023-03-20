Ученые оценили сокращение площади горных лесов в мире

Международная группа ученых под руководством экспертов из Университета Лидса в Великобритании оценила темпы сокращения горных лесов в мире за последние 20 лет. Исследование показало, что в период с 2001-2009 по 2010-2018 годы скорость их вырубки возросла на 50%, сообщает One Earth.

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Ученые заявили, что каждый год в мире исчезает примерно 5,2 миллиона гектаров горных лесов. С 2000 года Земля потеряла 78,1 миллиона гектаров или 7,1% общей площади, что эквивалентно площади двух таких стран, как Германия или Франция.

Самые большие потери зафиксированы в тропическом регионе (42% от общей доли потери лесов в мире). Однако тропические леса также продемонстрировали наиболее высокие темпы восстановления. Древесный покров начал снова появляться на 23% обезлесенных территорий.

Главной причиной исчезновения лесов признали лесозаготовки (42%), за ними следовали лесные пожары (29%), подсечно-огневое земледелие (15%) и сельское хозяйство (10%). По их словам, значительные потери произошли в Азии, Южной Америке, Африке, Европе и Австралии. При этом в Северной Америке и Океании темпы потери лесов оказались не такими значительными.

Ученые подчеркнули, что в горных лесах обитает 85% мировых видов птиц, млекопитающих и амфибий. Вырубка деревьев ставит под угрозу сохранение видов и целых экосистем.