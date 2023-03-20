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1 час назад

Dyson выпустила футуристические наушники с функцией очистки воздуха

ITZine.ru

В прошлом году компания Dyson выпустила инновационное полноразмерные наушники с шумоподавлением и функцией очистки воздуха. Однако в продажу они поступили только сегодня. Компания начала принимать предварительные заказы.

Начались продажи наушников Dyson с функцией очистки воздуха
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Dyson Zone оснащены двойной системой очистки, которая эффективно фильтрует загрязняющие вещества и вредные газы, обычно присутствующие в городах. Благодаря этому пользователи будут вдыхать только чистый воздух.

Наушники, оснащенные встроенным электростатическим фильтром, срок службы которого составляет до 1 года. Конструкция двухслойного фильтра включает богатый калием уголь, который задерживает кислые газы, такие как диоксид азота, диоксид серы и озон. Dyson официально заявляет, что этот фильтр может блокировать 99% частиц, даже размером до 0,1 микрона.

Наушники оснащены функцией активного шумоподавления ANC, благодаря которой глубина шумоподавления может достигать 40 дБ. Устройство поддерживает аудиокодеки SBC, AAC и LHDC, а также технологию Bluetooth 5.0.

Благодаря встроенному аккумулятору на 2600 мАч, наушники могут проработать до 50 часов на одной подзарядке. При активированной функции очистки воздуха срок службы батареи уменьшается, в зависимости от выбранного режима очистки (4 часа; 2,5 часа или 1,5 часа).

Цена устройства — 970 долларов.

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