На острове в Атлантическом океане нашли пластиковые скалы

Бразильские исследователи обнаружили на вулканическом острове Триндади в Атлантическом океане скалы из пластикового мусора. Остров оказался сильно загрязнен, хотя находится в отдаленном и труднодоступном месте, сообщает Reuters.

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Исследования показали, что пластик сливается с геологическими породами, вследствие чего возникает новый материал. Его назвали «пластигломерат». Ученые собрали пробы и провели анализ. Результаты показали, что скалы состоят из смеси осадочных гранул и других фрагментов, скрепленных пластиком.

Главным источником загрязнений оказались рыбацкие сети. Морские течения уносят их и выбрасывают на побережье отдаленного острова. Под жаркими лучами солнца пластик плавится и смешивается с природными материалами.

«Это ново и в то же время пугающе, потому что загрязнение достигло геологии», – отметила автор исследования геолог из Федерального университета Параны Фернанда Авелар Сантос.

Остров Триндади расположен в 1140 км от острова Эспириту-Санто. Постоянного населения там нет. Однако этот остров имеет ключевое значение для сохранения вида зеленых черепах (Chelonia mydas), которые каждый год приплывают туда откладывать яйца. Ученые опасаются, что растущее пластиковое загрязнение может навредить пресмыкающимся.