В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
23 минуты назад

На острове в Атлантическом океане нашли пластиковые скалы

Мир24

Бразильские исследователи обнаружили на вулканическом острове Триндади в Атлантическом океане скалы из пластикового мусора. Остров оказался сильно загрязнен, хотя находится в отдаленном и труднодоступном месте, сообщает Reuters.

На острове в Атлантическом океане нашли пластиковые скалы
Фото: Мир 24Мир 24

Исследования показали, что пластик сливается с геологическими породами, вследствие чего возникает новый материал. Его назвали «пластигломерат». Ученые собрали пробы и провели анализ. Результаты показали, что скалы состоят из смеси осадочных гранул и других фрагментов, скрепленных пластиком.

Главным источником загрязнений оказались рыбацкие сети. Морские течения уносят их и выбрасывают на побережье отдаленного острова. Под жаркими лучами солнца пластик плавится и смешивается с природными материалами.

«Это ново и в то же время пугающе, потому что загрязнение достигло геологии», – отметила автор исследования геолог из Федерального университета Параны Фернанда Авелар Сантос.

Остров Триндади расположен в 1140 км от острова Эспириту-Санто. Постоянного населения там нет. Однако этот остров имеет ключевое значение для сохранения вида зеленых черепах (Chelonia mydas), которые каждый год приплывают туда откладывать яйца. Ученые опасаются, что растущее пластиковое загрязнение может навредить пресмыкающимся.

Ранее ученые впервые описали болезнь, вызванную проглоченным пластиком. Ее назвали пластикоз.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий