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24 минуты назад

Исправлена уязвимость в Google Pixel, которая восстанавливала закрашенные данные на фото

Газета.Ru

Компания Google исправила уязвимость CVE-2023-21036 в смартфонах Pixel, позволяющая восстанавливать данные, которые пользователи «закрасили» на скриншотах. Об этом сообщает The Verge.

В Google Pixel исправили проблему с маскировкой личных данных на фото
Фото: GoogleGoogle

Речь идет о проблеме во встроенном в Pixel инструменте Markup, который часто используется для того, чтобы замаскировать на фото какие-то личные данные — например, «замазать» номер паспорта. Уязвимость, которую назвали «aCropalypse», позволяла злоумышленнику частично восстановить оригинал скриншота в формате PNG, который был ранее отредактирован в Markup. Это открывало широкие возможности для мошенничества, так как преступник мог потенциально узнать не только ФИО жертвы, но и, к примеру, полные данные ее банковской карты.

Уязвимость возникла по той причине, что Markup хранил отредактированный файл вместе с оригиналом, не удаляя последний. Проблема просуществовала пять лет, начиная с версии операционной системы Android 9 Pie.

Известно, что Google выпустила патч для смартфонов Pixel 4A, 5A, 7 и 7 Pro, который устраняет данную уязвимость. Пока неизвестно, когда обновление будет доступно для других устройств компании.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что прототип смартфона Google Pixel 7a выставили на eBay до официального анонса.

Наука и техника,eBay,Google,
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