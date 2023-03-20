«Одноклассники» показали новый логотип социальной сети

Социальная сеть "Одноклассники" показала новый логотип, более подробно о нем расскажут в рамках флагманского шоу о хобби с актером Сергеем Буруновым "Окнутые люди", первый выпуск которого выйдет 28 марта 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.

"Сегодня ОК представляют первое собственное шоу о хобби - "Окнутые люди" с Сергеем Буруновым.<...> В шоу и в рекламной кампании в его поддержку будет впервые продемонстрирован обновленный логотип ОК, который станет первым шагом к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети", - сообщили в пресс-службе.

Шоу с Сергеем Буруновым посвящено уникальным увлечениям пользователей соцсети и станет первым в линейке оригинальных шоу, которые будут появляться на платформе в 2023 году. В рамках проекта пользователи "Одноклассников" будут показывать свои таланты на большой сцене, а также поборются за денежный приз для творческого развития, отметили в соцсети. В проекте также примут участие Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Варвара Щербакова, Константин Ивлев, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин и другие - они будут угадывать хобби пользователей и бороться друг с другом за приз для своей команды. Шоу будет выходить по вторникам начиная с 28 марта.