В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
55 минут назад

"Одноклассники" показали новый логотип социальной сети

ТАСС

Социальная сеть "Одноклассники" показала новый логотип, более подробно о нем расскажут в рамках флагманского шоу о хобби с актером Сергеем Буруновым "Окнутые люди", первый выпуск которого выйдет 28 марта 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.

«Одноклассники» показали новый логотип социальной сети
Фото: «Одноклассники»«Одноклассники»

"Сегодня ОК представляют первое собственное шоу о хобби - "Окнутые люди" с Сергеем Буруновым.<...> В шоу и в рекламной кампании в его поддержку будет впервые продемонстрирован обновленный логотип ОК, который станет первым шагом к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети", - сообщили в пресс-службе.

Теперь логотип состоит из изменившегося символа и сокращенного названия бренда - ОК, отметили в пресс-службе.

Шоу с Сергеем Буруновым посвящено уникальным увлечениям пользователей соцсети и станет первым в линейке оригинальных шоу, которые будут появляться на платформе в 2023 году. В рамках проекта пользователи "Одноклассников" будут показывать свои таланты на большой сцене, а также поборются за денежный приз для творческого развития, отметили в соцсети. В проекте также примут участие Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Варвара Щербакова, Константин Ивлев, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин и другие - они будут угадывать хобби пользователей и бороться друг с другом за приз для своей команды. Шоу будет выходить по вторникам начиная с 28 марта.

Другой оригинальный контент появится и в сервисе "Увлечения" в соцсети - его аудитория составляет более 20 млн пользователей ежемесячно, пояснили в пресс-службе.

Наука и техника,Стас Костюшкин,Азамат Мусагалиев,Денис Дорохов,Константин Ивлев,Варвара Щербакова,Ольга Серябкина,Одноклассники,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий