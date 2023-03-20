Японские ученые научили ИИ воспроизводить мысли человека

Ученые из японского университета Осаки обучили искусственный интеллект распознавать мысли человека. Как сообщает «Слово и Дело», эксперты смогли научить программу Stable Diffusion воспроизводить изображения, на которые смотрит участник эксперимента.

Stable Diffusion является нейросетью, которая способна создавать картинки из текстового описания. В ходе теста программе удалось распознавать изображения, на которых фокусировали свой взгляд ученые, с точностью до 80%.

«Мы показали, что наш метод способен воспроизводить изображения с достаточно высоким разрешением и семантической точностью. Это позволяет эффективно читать мысли людей», — заявили авторы работы.