Данные об удалении аккаунтов россиян в WhatsApp опровергли

В российских СМИ появились сообщения о введении «новых правил» об удалении аккаунтов россиян в мессенджерах WhatsApp и Telegram, начиная с 21 марта. Как убедилась «Газета.Ru», эта информация не соответствует действительности.

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Как следует из раздела с вопросами и ответами на официальном сайте мессенджера, WhatsApp обычно удаляет неактивные аккаунты после 120 дней бездействия, то есть если владелец не подключался к мессенджеру.

При этом существуют случаи, когда сервис может удалить неактивный аккаунт и через 45 дней.

«Во избежание недоразумений с используемыми повторно телефонными номерами мы отслеживаем неактивные аккаунты. Если аккаунт не использовался в течение 45 дней, а затем был вновь активирован на другом мобильном устройстве, мы расцениваем это как признак того, что этот номер отныне принадлежит другому пользователю. В таких случаях мы удаляем данные прежнего аккаунта, привязанные к номеру телефона, такие как фото профиля и раздел Сведения», — заявляет администрация мессенджера.

Этому протоколу WhatsApp следует уже несколько лет, и он не является «новым» правилом. Кроме того, он не имеет географической привязки и работает для пользователей из всех стран.