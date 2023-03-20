Microsoft включила в браузер Edge криптовалютный кошелек Ethereum

Корпорация Microsoft начала внедрять криптовалютный кошелёк Ethereum в свой браузер Edge, на что обратил внимание пользователь Albacore в социальной сети Twitter.

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Отмечается, что открытые ключи невзаимозаменяемых токенов NFT можно будет передавать другим пользователям для получения платежей, в то время как закрытые ключи можно будет применять для подтверждения транзакций. Также в настоящее время новая функция все еще доступна лишь ограниченному числу инсайдеров, получившим бета-сборки Edge на канале Dev, сообщает портал Bleeping Computer.

Так, эксперты издания уже попробовали новую функцию, зарегистрировавшись для её тестирования. Для этого нужно было придумать пароль для защиты криптокошелька, а также фразу из 12 слов для восстановления пароля. Затем кошелёк сгенерировал уникальный идентификатор, дающий возможность получать средства через сеть Ethereum.

Отмечается, что также Microsoft работает над взаимообменом криптовалют между Ethereum, Dai Stablecoin, Uniswap, USD Coin и Tether Coin, сотрудничая с компанией Consensys. В будущем же скорее всего в браузер внедрят и сам биткоин-кошелёк.