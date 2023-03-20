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12 минут назад

Представлен Honor 70 Lite с процессором Snapdragon 480 Plus

ITZine.ru

Компания Honor выпустила новый недорогой смартфон под названием 70 Lite, который сразу же попадёт на мировой рынок. Он получил 6,5-дюймовый экран HD+ и частотой обновления 60 Гц. «Под капотом» находится процессор Snapdragon 480 Plus, который работает в союзе 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Представлен Honor 70 Lite с процессором Snapdragon 480 Plus
Фото: Itzine.ruItzine.ru

На задней панели смартфона располагается квадратный блок камер, который включает в себя три датчика изображения и светодиодную вспышку. Основная камера представлена сенсором на 50 Мп. К нему присоединены 2-мегапиксельные макросенсор и датчик глубины. На передней панели установлен 8-мегапиксельный селфи-шутер.

Honor 70 Lite питается от аккумулятора на 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт через порт USB-C .Телефон работает на ОС Android 12, на которую наложен интерфейс Magic UI 6.1. Также среди особенностей смартфона можно выделить две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и 3,5-мм аудиоразъём.

Цена новинки — 199 фунтов.

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