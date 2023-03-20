Xiaomi выпустит наушники на тему «Звездных войн»

Компания Xiaomi объявила о выпуске наушников Truly Wireless Earbuds, выпущенных в коллаборации с Disney. Новинка будет посвящена «Звёздным Войнам».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Стоит отметить, что данный шаг происходит на фоне всё более частого сотрудничества технологических компаний с голливудскими студиями для выпуска специальных изданий своей продукции.

По словам экспертов, это даёт фанатам шанс стать обладателями памятных вещей, связанных с их любимыми фильмами. IT-гиганты же, в свою очередь, получают возможность продвигать свои товары на рынке для более широкой аудитории.

Сообщается, что Xiaomi True Wireless Noise Canceling Headphones 3 и True Wireless Noise Canceling Headphones 3 Pro имеют схожий дизайн с новым продуктом на тему «Звёздных Войн» — это тоже будет внутриканальная TWS-гарнитура.