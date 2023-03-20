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34 минуты назад

Xiaomi объединилась с создателями «Звёздных Войн» для выпуска новых наушников

Ferra.ru

Компания Xiaomi объявила о выпуске наушников Truly Wireless Earbuds, выпущенных в коллаборации с Disney. Новинка будет посвящена «Звёздным Войнам».

Xiaomi выпустит наушники на тему «Звездных войн»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Стоит отметить, что данный шаг происходит на фоне всё более частого сотрудничества технологических компаний с голливудскими студиями для выпуска специальных изданий своей продукции.

По словам экспертов, это даёт фанатам шанс стать обладателями памятных вещей, связанных с их любимыми фильмами. IT-гиганты же, в свою очередь, получают возможность продвигать свои товары на рынке для более широкой аудитории.

Сообщается, что Xiaomi True Wireless Noise Canceling Headphones 3 и True Wireless Noise Canceling Headphones 3 Pro имеют схожий дизайн с новым продуктом на тему «Звёздных Войн» — это тоже будет внутриканальная TWS-гарнитура.

Сроки анонса и цена наушников пока что неизвестна.

Наука и техника,Walt Disney,
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