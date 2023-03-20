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32 минуты назад

Huawei представит сразу три линейки смартфонов 23 марта. Какая же третья?

Ferra.ru

Через пару дней, 23 марта, Huawei проведёт презентацию. Уже некоторое время было известно, что на ней нас ждут анонсы Huawei P60 и Mate X3. Теперь же появились новые подробности.

Huawei представит сразу три линейки смартфонов 23 марта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказывается, китайский бренд готовится показать нам со сцены ещё один смартфон — Huawei Enjoy 60. Устройство получит элегантный дизайн и 48-мегапиксельный основной модуль камеры.

Ожидается, что новинка будет доступна как минимум в двух цветовых вариантах — золотом и сером. Но могут быть и другие варианты.

И хоть о Huawei Enjoy 60 известно не так много, по слухам новинка будет работать на базе Snapdragon 695 5G и под управлением HarmonyOS 3.0.

Также устройство получит 6,59-дюймовый дисплей и минимальную конфигурацию 8/128 ГБ. Смартфон также оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и быстрой проводной зарядкой на 22,5 Вт.

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