Huawei представит сразу три линейки смартфонов 23 марта

Через пару дней, 23 марта, Huawei проведёт презентацию. Уже некоторое время было известно, что на ней нас ждут анонсы Huawei P60 и Mate X3. Теперь же появились новые подробности.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Оказывается, китайский бренд готовится показать нам со сцены ещё один смартфон — Huawei Enjoy 60. Устройство получит элегантный дизайн и 48-мегапиксельный основной модуль камеры.

Ожидается, что новинка будет доступна как минимум в двух цветовых вариантах — золотом и сером. Но могут быть и другие варианты.

И хоть о Huawei Enjoy 60 известно не так много, по слухам новинка будет работать на базе Snapdragon 695 5G и под управлением HarmonyOS 3.0.