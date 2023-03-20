Жители Земли смогут увидеть необычное космическое явление

28 марта жители нашей планеты смогут стать свидетелями редкого астрономического события — планетарного выравнивания сразу пяти планет.

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В один ряд выстроятся Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера. Причём Меркурий и Юпитер будут самыми яркими. Но и остальные планеты-участники парада будут видны жителям Земли. Правда, в случае с Ураном может потребоваться бинокль или телескоп.

По данным учёных, в 2023 году ожидаются ещё несколько подобных парадов.