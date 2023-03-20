С предустановкой RuStore на продаваемые в РФ смартфоны возникли сложности

Российский магазин приложений RuStore для устройств на операционной системе Android не начали предустанавливать на завезенные и продаваемые в Россию смартфоны вопреки обязательству предустановки стора с 2023 года, выяснил корреспондент ТАСС. На предустановку влияет срок поставок новых смартфонов и мораторий на проверки Роспотребнадзором, считают в Минцифры РФ.

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В частности, RuStore не был предустановлен ни на одном из Android-смартфонов, завезенных в российские магазины с начала 2023 года и представленных в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо", а также в DNS и в "Мегафоне", убедился корреспондент. RuStore был включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства с 1 января 2023 года.

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К примеру, на продаваемых смартфонах Samsung S23, которые были представлены в феврале 2023 года, ведущим магазином приложений остается Google Play, на других Android-смартфонах - либо Google Play, либо другие зарубежные магазины приложений, к примеру AppGallery для Huawei или Vivo App Store для Vivo. Продавцы-консультанты магазинов предложили установить RuStore на приобретенный смартфон самостоятельно после покупки.

Другие приложения, ранее внесенные в список программ, обязательных к предустановке, можно обнаружить на некоторых продаваемых смартфонах в РФ. В частности, на Xiaomi и Vivo предустановлены "Яндекс карты" и "Яндекс диск", приложение "Госуслуг", платежный сервис MirPay, "Почта Mail.ru", "Лаборатория Касперского", а также приложение для чтения и редактирования документов "Мой офис".

Появление устройств с RuStore в магазинах может зависеть от времени производства и завоза конкретных партий в страну, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры. К примеру, некоторые смартфоны, находящиеся в продаже, могли быть произведены в 2022 году.

"Еще один фактор, влияющий на предустановку, - мораторий на проверки. Соответствие продукции требованиям российского законодательства должен проверять Роспотребнадзор. Но до конца 2023 года действует запрет на проверки со стороны контрольных органов", - подчеркнули в Минцифры.

В пресс-службе VK в ответ на запрос рассказали ТАСС, что компания ведет переговоры с вендорами по вопросу предустановки, но конкретных деталей уточнять не стали.

О cложностях предустановки

Один из источников на рынке подтвердил ТАСС, что RuStore действительно не предустанавливается на продаваемые в РФ смартфоны. Другой источник, знакомый с процессом импорта электроники в Россию, пояснил, что предустановка российского ПО со стороны продавцов сегодня невозможна, так как значимая доля поставок смартфонов происходит без согласия производителей в рамках механизма параллельного импорта.

"Предустановка определенного софта официально происходит только на этапе производства непосредственно самим брендом. В случае если ретейлеры на своих складах начнут самостоятельно вскрывать коробки, заниматься активацией устройств и будут вмешиваться в операционную систему, то это окажется прямым нарушением прав потребителей, потому что продаваться уже, по сути, будут использованные, б/у смартфоны", - пояснил ТАСС источник.

Предустанавливать RuStore на смартфоны в момент покупки также невозможно, так как в этом случае продавцам потребуются пароли и личные данные клиента, что приведет к увеличению очередей и вызова недовольства у покупателей.

"Для ретейла в любом случае это дополнительные издержки, клиентам - дискомфорт, а главное - это не решает поставленной задачи в рамках законопроекта. Пользователи могут при желании самостоятельно установить российское ПО за считанные минуты", - заключил источник.

ТАСС также направил запрос в пресс-службы ретейлеров.

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