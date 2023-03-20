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24 минуты назад

Археологи нашли подземную реку в Севастополе

Мир24

Во время раскопок на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе археологи обнаружили подземную реку, которая ранее текла на поверхности, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя патриаршего совета по культуре митрополита Тихона.

Археологи нашли подземную реку в Севастополе
Фото: МТРК «Мир»МТРК «Мир»

По его словам, река раньше текла через Херсонес, теперь – под землей. Неизвестно, как она называлась раньше.

«Поскольку она течет от мавзолея гражданина Херсонеса Гераона, мы назвали эту реку Гераон и, думаю, не ошиблись», – заявил митрополит.

Он отметил, что при раскопках на территории парка найдено около 3 млн артефактов.

Территория, на которой находится современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город существовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что в X веке именно там князь Владимир принял христианство. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения возведен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

В октябре стало известно, что в южном пригороде Херсонеса археологи обнаружили следы похода киевского князя Владимира на Корсунь в 988 году.

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