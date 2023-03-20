Археологи нашли подземную реку в Севастополе

Во время раскопок на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе археологи обнаружили подземную реку, которая ранее текла на поверхности, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя патриаршего совета по культуре митрополита Тихона.
По его словам, река раньше текла через Херсонес, теперь – под землей. Неизвестно, как она называлась раньше.
«Поскольку она течет от мавзолея гражданина Херсонеса Гераона, мы назвали эту реку Гераон и, думаю, не ошиблись», – заявил митрополит.
Он отметил, что при раскопках на территории парка найдено около 3 млн артефактов.
Территория, на которой находится современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город существовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что в X веке именно там князь Владимир принял христианство. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения возведен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.
В октябре стало известно, что в южном пригороде Херсонеса археологи обнаружили следы похода киевского князя Владимира на Корсунь в 988 году.