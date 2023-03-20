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Biorxiv: японские ученые научили искусственный интеллект воспроизводить мысли человека

Научные специалисты из японского университета Осаки сумели научить искусственный интеллект воспроизводить изображение, на которое смотрит человек.

Японские ученые научили ИИ воспроизводить мысли человека
© FBM.ru

Принцип работы искусственного интеллекта основан на обучении работы головного мозга человека в зависимости от картинки, которую тот видит. В общей сложности ИИ изучил поведение людей на 10 тысячах разных изображений. Процент соответствия выдаваемого нейронной сетью иллюстрации с той, на которую смотрел человек, составила примерно 80 процентов.

«Мы показали, что наш метод способен воспроизводить изображения с достаточно высоким разрешением и семантической точностью. Это позволяет эффективно читать мысли людей», — прокомментировали японские ученые в своем материале.

Исследователи выразили мнение, что подобного рода технологии в дальнейшем дадут возможность упростить общение с парализованными людьми, увидеть мир глазами животных или даже воспроизвести собственные сны.

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