Японские ученые научили ИИ воспроизводить мысли человека

Принцип работы искусственного интеллекта основан на обучении работы головного мозга человека в зависимости от картинки, которую тот видит. В общей сложности ИИ изучил поведение людей на 10 тысячах разных изображений. Процент соответствия выдаваемого нейронной сетью иллюстрации с той, на которую смотрел человек, составила примерно 80 процентов.