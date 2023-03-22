В России создадут национальные CDN-серверы для ускорения интернета

Заместитель главы думского комитета по информполитике Антон Горелкин проинформировал, что крупнейшие российские сервисы по обеспечению доставки цифрового контента (CDN - Content Delivery Network) консолидируются для противостояния западным компаниям.

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По данным ТАСС, власти задумались над созданием модели национального CDN, которая подразумевает взаимодействие российских сервисов. Курировать направление будет Минцифры РФ и эксперты группы цифрового регулирования от партии "Единая Россия"

Западное оборудование морально устарело, а на фоне санкций этот процесс ускорился, отметил политик и добавил, что у российских CDN-сервисов появились замечательные перспективы действовать в отсутствие конкурентов.