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8 минут назад

Планеты-глаза оказались пригодными для жизни

Lenta.ruиещё 2

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне пришли к выводу, что внеземная жизнь может существовать на экзопланетах, находящихся приливном захвате, в так называемой терминаторной зоне — кольцевой области между дневной и ночной сторонами планеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Планеты-глаза оказались пригодными для жизни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи смоделировали климат планет, находящихся в приливном захвате и обращенных к родительскому светилу всегда одной стороной. Такие планеты называют «глазными яблоками». Дневная сторона подобных объектов является очень жаркой, в результате чего вода быстро испаряется, тогда как на ночной стороне вода содержится только в виде льда. Однако в пограничной зоне условия могут быть оптимальными для существования жидкой воды в течение долгого времени.

Ученые показали, что если планета в основном покрыта водой, то вода, находящаяся на дневной стороне, вероятно, испарится, покрыв планету толстым слоем пара. Однако если на планете много суши, то этот сценарий не будет реализован, а условия будут гораздо более благоприятными для потенциально обитаемости.

Результаты исследования имеют значение для будущих поисков экзопланет, пригодных для существования жизни. Так, биосигнатуры, создаваемые жизнью, могут существовать только в определенных областях планеты.

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