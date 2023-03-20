Остров из водорослей, вдвое превышающий ширину США, движется в сторону Флориды

Гигантское скопление морских водорослей, в два раза превышающий ширину континентальной части Соединенных Штатов, направляется к берегам Флориды и другим береговым линиям по всему Мексиканскому заливу.

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Как пишет CNN, это угрожает тем, что на белоснежные пляжи вынесет тонны вонючих водорослей. Масса сформирована саргассумом — особой разновидностью морских водорослей. Они уже давно образует большие скопления в Атлантическом океане во время цветения, ученые отслеживают массивные скопления с 2011 года от берегов Африки до Мексиканского залива. В этом году цветение саргассума начало формироваться рано и удвоилось в размере в период с декабря по январь, говорит доктор Брайан Лапойнт, исследователь из Океанографического института отделения гавани Атлантического университета Флориды. В этом году сформировалась самая больше, чем когда-либо с тех пор, как в 2011 году начался мониторинг.

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Ожидается, что водоросли появятся на пляжах Флориды примерно в июле, уточнила Лапойнт. Это совершенно новый океанографический феномен, который создает проблему для туризма в Карибском регионе, где он накапливается на пляжах, отметила эксперт. Дрейфуя в море, водоросли могут принести пользу океанской жизни. Эта плавучая среда обитания обеспечивает пищу и защиту для рыб, млекопитающих, морских птиц, крабов и многого другого. Он служит важной средой обитания для морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения. Проблемы с саргассом возникают, когда он попадает на пляжи, накапливаясь на мелководье.