Космонавт Кикина вернется в Россию 22 марта

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В США Анна прошла начальный этап восстановления после полёта на МКС.

Анна Кикина под руководством медиков в течение нескольких недель будет участвовать в послеполётных мероприятиях. Они состоят из трёх направлений. Сначала оценят состояние здоровья космонавта, затем начнётся реабилитация и участие в экспериментальных исследованиях.

Врачи после проведения обследования Анны Кикиной определят план восстановления. Обычно реабилитация после полёта в космос длится две-три недели.