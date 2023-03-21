Космонавт Кикина вернется в Россию 22 марта

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернётся из Соединённых Штатов Америки в Россию в среду, 22 марта. Об этом рассказали в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
В США Анна прошла начальный этап восстановления после полёта на МКС.
Анна Кикина под руководством медиков в течение нескольких недель будет участвовать в послеполётных мероприятиях. Они состоят из трёх направлений. Сначала оценят состояние здоровья космонавта, затем начнётся реабилитация и участие в экспериментальных исследованиях.
Врачи после проведения обследования Анны Кикиной определят план восстановления. Обычно реабилитация после полёта в космос длится две-три недели.
Анна Кикина – первая из космонавтов России отправилась на Международную космическую станцию в рамках программы перекрёстных полётов между Роскосмосом и NASA. Полёт осуществлялся на корабле США Crew Dragon. Анна вместе с астронавтами Джошем Кассада, Николь Манн и Коити Ваката прибыли на МКС в октябре-2022. На МКС космонавты провели 157 суток. У побережья Флориды они приводнились 12 марта.