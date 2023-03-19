Apple нашла способ защитить складные смартфоны при падении

Apple подала в Бюро по патентам и товарным знакам США патентную заявку под названием "Самоубирающееся дисплейное устройство и методы защиты дисплея путем обнаружения падения". Да, экран сможет втягиваться обратно в устройство.

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Apple предлагает использовать датчики внутри устройства со складывающимся или сворачивающимся экраном. Они будут обнаруживать "вертикальное ускорение по отношению к земле", чтобы определить, падает ли это устройство.

В патентной заявке добавляется, что даже если экран будет складываться под углом менее 180 градусов, это все равно хорошо, поскольку края устройства будут ударяться о землю, а экран останется цел.