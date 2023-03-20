Мифических «кошек-лисиц» на Корсике признали новым видом кошачьих

Дикие кошки, обитающие на острове Корсика, представляют собой отдельную генетическую линию кошачьих, заявили исследователи из Французского управления по биоразнообразию (OFB). Ее происхождение еще предстоит установить, сообщает Molecular Ecology.

Фото: Мир 24 Мир 24

Жители Корсики давно знали о существовании популяции необычных кошек и называли их ghjattu volpe («кошка-лиса»). Местные легенды гласили, что эти хищники нападали на овец и коз. Ученые же долгое время считали их одичавшими потомками обычных домашних питомцев, поэтому не уделяли им пристального внимания.

Научные исследования кошек начались только в 2008 году, когда одну из них случайно поймал пастух в коммуне Олькани. В период с 2011 по 2014 год ученые смогли получить серию снимков животных с помощью фотоловушек.

Кошки-лисы обитают в лесах на севере острова и внешне напоминают домашних кошек с полосатой и рыжевато-коричневой окраской. Однако они чуть крупнее – около 90 см от головы до хвоста, отличаются густой шелковистой шерстью и сильно развитыми клыками.

В рамках нового исследования ученые собрали образцы шерсти и проанализировали ДНК 20 кошек-лисиц. Результаты показали, что они отличаются как от домашних кошек, так и от подвида европейской дикой кошки Felis silvestris, которая встречается в континентальной Европе. Следовательно, кошки-лисы представляют собой отдельный вид. Анализ также выявил родственные связи корсиканских кошек с Felis lybica – африканской и сардинской дикой кошкой.

Ученые отметили, что вид может нуждаться в охране. За время исследований они идентифицировали только 16 его представителей в дикой природе. В дальнейшем исследователи планируют изучить плотность популяции, ареал ее обитания, рацион и другие особенности.