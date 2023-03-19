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30 минут назад

Создатель ChatGPT допустил исчезновение ряда профессий из-за чат-бота

Илья Родин

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман не исключил, что его разработки в ближнесрочной перспективе ликвидируют ряд профессий. Он добавил, что осознает риски, связанные с созданием чат-бота ChatGPT. Об этом пишет ABC News.

Создатель ChatGPT допустил исчезновение ряда профессий из-за чат-бота
Фото: GoogleGoogle

Альтман пояснил, что сотрудников компании несколько пугают возможности чат-бота с искусственным интеллектом.

По его оценке, люди должны испытать счастье от того, в OpenAI осознают риски от применения и дальнейшего развития изобретений компании.

Разработки на основе искусственного интеллекта, предупредил Альтман, в ближайшем будущем могут привести к тому, что многие профессии будут «ликвидированы».

Вместе с тем, по его мнению, изменения на рынке труда могут быть не только отрицательными, но и и положительными. В частности, могут появиться «улучшенные» профессии.

Представлен "более управляемый" конкурент ChatGPT

Ранее Альтман признал, что разработки в области ИИ могут привести к появлению потенциально опасных для человечества программ.

Наука и техника,Сэм Альтман,
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