Создатель ChatGPT допустил исчезновение ряда профессий из-за чат-бота

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман не исключил, что его разработки в ближнесрочной перспективе ликвидируют ряд профессий. Он добавил, что осознает риски, связанные с созданием чат-бота ChatGPT. Об этом пишет ABC News.

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Альтман пояснил, что сотрудников компании несколько пугают возможности чат-бота с искусственным интеллектом.

По его оценке, люди должны испытать счастье от того, в OpenAI осознают риски от применения и дальнейшего развития изобретений компании.

Разработки на основе искусственного интеллекта, предупредил Альтман, в ближайшем будущем могут привести к тому, что многие профессии будут «ликвидированы».

Вместе с тем, по его мнению, изменения на рынке труда могут быть не только отрицательными, но и и положительными. В частности, могут появиться «улучшенные» профессии.