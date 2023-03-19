Создатель ChatGPT допустил исчезновение ряда профессий из-за чат-бота

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман не исключил, что его разработки в ближнесрочной перспективе ликвидируют ряд профессий. Он добавил, что осознает риски, связанные с созданием чат-бота ChatGPT. Об этом пишет ABC News.
Альтман пояснил, что сотрудников компании несколько пугают возможности чат-бота с искусственным интеллектом.
По его оценке, люди должны испытать счастье от того, в OpenAI осознают риски от применения и дальнейшего развития изобретений компании.
Разработки на основе искусственного интеллекта, предупредил Альтман, в ближайшем будущем могут привести к тому, что многие профессии будут «ликвидированы».
Вместе с тем, по его мнению, изменения на рынке труда могут быть не только отрицательными, но и и положительными. В частности, могут появиться «улучшенные» профессии.
Ранее Альтман признал, что разработки в области ИИ могут привести к появлению потенциально опасных для человечества программ.