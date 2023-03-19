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58 минут назад

Создатель ChatGPT испугался за человечество из-за своего чат-бота

Газета.Ru

Генеральный директор стартапа OpenAI Сэм Альтман признал, что он «немного напуган» созданием чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

Создатель ChatGPT испугался за человечество из-за своего чат-бота
Фото: GoogleGoogle

«Люди должны быть счастливы из-за того, что компания немного напугана потенциалом искусственного интеллекта. Думаю, что если бы я сказал, что не напуган, то вы должны либо не доверять мне, либо быть очень недовольными тем, что я на этой работе», — отметил он.

Альтман также предупредил, что ИИ и разработки на его основе могут в скором времени «ликвидировать» многие профессии, которыми в настоящее время занимаются люди. Однако он указал на то, что такая ситуация способна привести к появлению «улучшенных» профессий.

«Причина разработки ИИ не просто во влиянии на нашу жизнь, но в улучшении нашей жизни и создания преимуществ для людей. Это будет величайшая технология, которую человечество когда-либо разработало», — заверил бизнесмен.

Представлен "более управляемый" конкурент ChatGPT

Ранее Альтман заявил, что в скором времени появятся «потенциально страшные» ИИ-инструменты, то есть программы, использующие технологии искусственного интеллекта для вреда людям.

Наука и техника,Сэм Альтман,
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