Создатель ChatGPT испугался за человечество из-за своего чат-бота

«Люди должны быть счастливы из-за того, что компания немного напугана потенциалом искусственного интеллекта. Думаю, что если бы я сказал, что не напуган, то вы должны либо не доверять мне, либо быть очень недовольными тем, что я на этой работе», — отметил он.