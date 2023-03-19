Создатель ChatGPT испугался за человечество из-за своего чат-бота

Генеральный директор стартапа OpenAI Сэм Альтман признал, что он «немного напуган» созданием чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.
«Люди должны быть счастливы из-за того, что компания немного напугана потенциалом искусственного интеллекта. Думаю, что если бы я сказал, что не напуган, то вы должны либо не доверять мне, либо быть очень недовольными тем, что я на этой работе», — отметил он.
Альтман также предупредил, что ИИ и разработки на его основе могут в скором времени «ликвидировать» многие профессии, которыми в настоящее время занимаются люди. Однако он указал на то, что такая ситуация способна привести к появлению «улучшенных» профессий.
«Причина разработки ИИ не просто во влиянии на нашу жизнь, но в улучшении нашей жизни и создания преимуществ для людей. Это будет величайшая технология, которую человечество когда-либо разработало», — заверил бизнесмен.
Ранее Альтман заявил, что в скором времени появятся «потенциально страшные» ИИ-инструменты, то есть программы, использующие технологии искусственного интеллекта для вреда людям.