Россиянам посоветовали, что делать со старыми телефонами

Стало известно, что делать со старыми смартфонами, которые работают, но лежат без дела. Способы перечислил представитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает RT.

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Муртазин посоветовал передать смартфоны по «наследству» детям или родственникам. Другой вариант – продажа на вторичке. Эксперт отметил, что люди часто неправильно оценивают стоимость своих устройств. Но даже если выручить небольшую сумму, устройства будут использоваться и получат вторую жизнь, вместо того чтобы загрязнять природу.

Кроме того, существуют программы, когда можно сдать продавцу старое устройство и получить скидку на новое.

Можно отправить гаджет в утилизацию: в крупных магазинах электроники есть специальные приемные пункты. Там собирают электронику и крупную бытовую технику.