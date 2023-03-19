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1 час назад

Россиянам посоветовали, что делать со старыми телефонами

Майк Габриелян

Стало известно, что делать со старыми смартфонами, которые работают, но лежат без дела. Способы перечислил представитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает RT.

Россиянам посоветовали, что делать со старыми телефонами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Муртазин посоветовал передать смартфоны по «наследству» детям или родственникам. Другой вариант – продажа на вторичке. Эксперт отметил, что люди часто неправильно оценивают стоимость своих устройств. Но даже если выручить небольшую сумму, устройства будут использоваться и получат вторую жизнь, вместо того чтобы загрязнять природу.

Кроме того, существуют программы, когда можно сдать продавцу старое устройство и получить скидку на новое.

Можно отправить гаджет в утилизацию: в крупных магазинах электроники есть специальные приемные пункты. Там собирают электронику и крупную бытовую технику.

Ранее аналитики составили рейтинг 10 лучших камерофонов ценой меньше 500 долларов.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,
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