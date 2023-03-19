Описано превращение старого iPhone в как новый

Владельцы смартфонов iPhone, которые сдают старые модели ради скидки на новые версии гаджетов, помогают зарабатывать компаниям на перепродаже "как новых" устройств после их ремонта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Фото: AP/Global Look Press AP/Global Look Press

"Ваш старенький и грязный "айфон" становится частью рынка подержанных телефонов на $64,5 млрд, и этот бизнес сейчас переживает бум", - говорится в статье.

Отмечается, что в процессе восстановления устаревших iPhone гаджет привозят на специальный склад. В случае WSJ это было помещение в штате Нью-Джерси.

На месте гаджеты отсортировывают в две категории: часть "айфонов" сразу упаковывают в коробки и увозят для перепродажи в качестве поддержанных. По данным издания, зачастую такие смартфоны идут в страны, где пользователи не готовы платить за покупку новых iPhone.

Вторая категория - как новые "айфоны", которые восстанавливают и ремонтируют для перепродажи через официальные маркетплейсы или торговые сети.

"Например, цена за iPhone 11, который можно продать за $200, после всех этих процедур вырастает до $350. В ходе восстановления с гаджета стирают все данные, проверяют экран, динамики и кнопки на работоспособность, делают снимки на камеру", - указано в статье.

В конце восстановления специалисты тщательно упаковывают "айфоны", чтобы они не были повреждены при транспортировке.