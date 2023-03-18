Учёные узнали, какие роботы смогут покорить людей

Учёные из Кембриджского университета провели эксперимент, в котором изучали влияние роботов на психологическое состояние сотрудников. Оказалось, что милые и игрушечные роботы лучше справляются с задачей повышения духа команды, чем человекоподобные.

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В течение четырёх недель 26 сотрудников посещали еженедельные сессии по благополучию, которые проводили два разных типа роботов. Роботы обходили группу, просили каждого сотрудника вспомнить положительный опыт и задавали дополнительные вопросы. Оба робота говорили один и тот же текст, имели одинаковый голос и использовали одинаковые мимические выражения.

Разница была только во внешнем виде роботов. Исследователи обнаружили, что милый и игрушечный Misty был успешнее в установлении связи с сотрудниками. Они предполагают, что скромный вид Misty — который имеет высоту всего 35 сантиметров и не имеет конечностей — вызывал у людей более низкие ожидания.