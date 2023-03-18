Mozilla встроит в браузер Firefox маскировку номера телефона и почты

Разработчики браузера Mozilla Firefox до конца года встроят в свой продукт расширение Firefox Relay для создания псевдонимов номера телефона и электронной почты.

Такое решение, по-видимому, принято потому, что в 2022 году Firefox был признан вторым среди самых уязвимых браузеров — всего было зафиксировано 117 уязвимостей.