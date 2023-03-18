Биологи доказали, что японский чай матча может смягчить депрессию и тревогу

Ученые из Университета Кумамото выяснили, что традиционный японский чай матча помогает улучшить настроение и умственную работоспособность и описали механизм его антидепрессивного действия у мышей. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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Порошок матча (или маття), получаемый из листьев Camellia sinensis, традиционно используется в Японии для приготовления напитков.

В новом исследовании ученые оценили эффект перорального введения порошка на мышей, которые испытывали стресс из-за социального изолирования. Они выяснили, что матча уменьшает депрессию и тревожность у мышей, изначально чувствительных к стрессу. На это указывали результаты в тестах подвешивания за хвост, которые обычно используются для оценки депрессии у мышей. При этом эффект порошка был гораздо слабее среди животных, которые испытывали меньше симптомов депрессии.

Хотя существуют разные гипотезы о развитии депрессии, часто болезнь бывает связана со снижением уровня дофамина в головном мозге. Дофамин — нейротрансмиттер и гормон, играющий важную роль в повышении настроения мотивации.

Ученые выяснили, что этот эффект был связан с активацией префронтальной коры головного мозга и прилежащего ядра. Эти области имеют решающее значение для контроля уровня дофамина в мозге. Ученые показали, что их активация действительно повышала уровень дофамина. Это было дополнительно подтверждено другим экспериментом: введение блокатора дофаминовых рецепторов D1 восприимчивым к стрессу мышам сводило на нет все антидепрессантоподобные эффекты порошка.