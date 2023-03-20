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1 час назад

Объявлена цена смартфона Samsung Galaxy F14

ITZine.ruиещё 1

Как известно, Samsung готовится к запуску своего нового бюджетного смартфона под названием Galaxy F14. Незадолго да запуска, который должен состояться в этом месяце, один из инсайдеров поделился информацией о цене на этот телефон.

Объявлена цена смартфона Samsung Galaxy F14
Фото: Itzine.ruItzine.ru

По словам инсайдера, Samsung Galaxy F14 будет стоить примерно 217 долларов за версию на 6 ГБ + 128 ГБ.

Недавняя утечка показала, что смартфон будет работать на базе процессора Exynos 1330. Это 5-нм чип с парой ядер Cortex-A78 (2,4 ГГц) и шестью ядрами A55 (2,0 ГГц), а также Mali-G68 MP2 и 5G. Он поддерживает дисплеи FHD+ с частотой обновления до 120 Гц, камеры до 108 Мп, 4K при 30 кадрах в секунду.

Также смартфону приписывают 6,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ , защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, ОС Android 13 на базе One UI 5.0, батарею на 6000 мАч и 50-мегапиксельную основную камеру.

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