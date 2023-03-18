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1 час назад

Фекальные стрептококки обнаружили на всех исследованных смартфонах

Ferra.ru

Учёные обнаружили патогенные бактерии в каждом из 20 мазков, взятых с 10 смартфонов.

Фекальные стрептококки обнаружили на всех исследованных смартфонах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование проводила компания SellCell. Авторам было интересно узнать, насколько распространены опасные бактерии на экранах наших мобильных телефонов.

Всего на исследованных смартфонах обнаружено 20 колоний фекальных стрептококков и энтерококков, образующихся в желудке и кишечнике как человека, так и животных. В образцах также нашли ещё 20 колоний S. aureus, золотистого стафилококка. Он может вызывать респираторные, кожные инфекции и пищевое отравление.

Учёные предположили, что бактерии попадают на экраны смартфонов, пока люди используют их в туалете.

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