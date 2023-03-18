Фекальные стрептококки обнаружили на всех исследованных смартфонах

Всего на исследованных смартфонах обнаружено 20 колоний фекальных стрептококков и энтерококков, образующихся в желудке и кишечнике как человека, так и животных. В образцах также нашли ещё 20 колоний S. aureus, золотистого стафилококка. Он может вызывать респираторные, кожные инфекции и пищевое отравление.