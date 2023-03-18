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1 час назад

Huawei представила ударопрочный ноутбук

Ferra.ru

В Китае представили ноутбук Huawei Qingyun G540. Он отличается уникальным новым дизайном и защитой от повреждений при падении.

Huawei представила ударопрочный ноутбук
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На опубликованных промо-изображениях видно, что Qingyun G540 немного отличается от Huawei MateBook. У него есть встроенная система защиты веб-камеры, которая регулируется физической кнопкой. Угол разворота устройства составляет 180 градусов. Клавиатура ноутбука также защищена от влаги.

Qingyun G540 оснащён 14-дюймовой панелью с соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 60 Гц. Ноутбук имеет максимальную яркость 300 нит и разрешение 1920 x 1080 пикселей. Устройство предлагается в двух вариантах: с батареей на 42 Втxч и 56 Втxч. Габариты G540 325 x 218 x 172 мм с немного разным весом для двух вариантов аккумуляторов. Устройство работает на процессорах Intel Core i7-1260P, Core i5-1240P и Core i5-1235U 12-го поколения.

Цены на Qingyun G540 пока неизвестны.

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