В «Авито» появился специальный раздел с товарами в новом и отличном состоянии

Сервис объявлений «Авито» начал тестировать новый раздел «Авито Молл», где можно купить одежду, обувь, аксессуары, товары для детей, электронику, мебель и товары для дома в новом или отличном состоянии. В разделе представлены только объявления от продавцов с высоким рейтингом и положительными отзывами, а также с возможностью доставки через «Авито».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пока новый раздел доступен только 5% пользователей сервиса. Тесты продлятся до первой недели апреля 2023 года. После этого «Авито» решит о масштабировании и развитии проекта.