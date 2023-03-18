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1 час назад

В «Авито» появился специальный раздел с товарами в новом и отличном состоянии

Ferra.ru

Сервис объявлений «Авито» начал тестировать новый раздел «Авито Молл», где можно купить одежду, обувь, аксессуары, товары для детей, электронику, мебель и товары для дома в новом или отличном состоянии. В разделе представлены только объявления от продавцов с высоким рейтингом и положительными отзывами, а также с возможностью доставки через «Авито».

В «Авито» появился специальный раздел с товарами в новом и отличном состоянии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пока новый раздел доступен только 5% пользователей сервиса. Тесты продлятся до первой недели апреля 2023 года. После этого «Авито» решит о масштабировании и развитии проекта.

Для перехода в «Авито Молл» нужно зайти на главную страницу приложения и выбрать соответствующий раздел. Он отличается от основной главной оформлением и фильтрами по категориям товаров.

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