В Windows 11 стало проще менять программы по умолчанию

Microsoft внесла некоторые изменения в Windows 11. Теперь там стало проще настраивать программы по умолчанию и выбирать приложения для закрепления в меню «Пуск» или на панели задач.

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С обновлением сторонние приложения смогут показывать стандартные системные уведомления с предложением добавить ярлык на панель задач и в меню «Пуск». Помимо этого, пользователя будут направлять прямо к странице настроек Windows для изменения приложений по умолчанию.