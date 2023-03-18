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1 час назад

В Windows 11 стало проще менять программы по умолчанию

Ferra.ru

Microsoft внесла некоторые изменения в Windows 11. Теперь там стало проще настраивать программы по умолчанию и выбирать приложения для закрепления в меню «Пуск» или на панели задач.

В Windows 11 стало проще менять программы по умолчанию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С обновлением сторонние приложения смогут показывать стандартные системные уведомления с предложением добавить ярлык на панель задач и в меню «Пуск». Помимо этого, пользователя будут направлять прямо к странице настроек Windows для изменения приложений по умолчанию.

Это стало возможным благодаря расширению системы внутренних ссылок типа ms-settings. Нововведения станут доступны для участников программы предварительного тестирования Windows 11 в ближайшие месяцы.

Наука и техника,Microsoft,
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