Насколько Apple отстала в технологиях искусственного интеллекта

ChatGPT, чат-боты Google и Microsoft – все они представляют собой технологии, о которых еще лет 5-10 назад можно было только мечтать. Сейчас же это уже почти обыденность, которой пользуются разные профессии, от психологов до программистов. А где среди всего этого разнообразия Siri, которая в свое время также считалась прорывом среди голосовых ассистентов?

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Голосовой помощник Apple был официально представлен в 2011 году. Технология была способна понимать ряд команд. Siri могла показать вам погоду, установить таймер, выполнить поиск в Интернете, позвонить кому-то, воспроизвести песню или создать напоминание. Apple говорила, что это только начало. Однако выяснилось, что на фоне нынешних конкурентов Siri так и не раскрыла свой потенциал.

Шли годы, а Siri почти что топталась на одном месте, получив лишь несколько новых “трюков”, поддержку других языков и новый интерфейс. Даже на фоне Google Ассистента, Microsoft с ее Кортаной, Amazon Alexa, да даже Алисы за авторством Яндекса, Siri выглядит устаревшей.