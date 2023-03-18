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1 час назад

Насколько Apple отстала в технологиях искусственного интеллекта

Ferra.ru

ChatGPT, чат-боты Google и Microsoft – все они представляют собой технологии, о которых еще лет 5-10 назад можно было только мечтать. Сейчас же это уже почти обыденность, которой пользуются разные профессии, от психологов до программистов. А где среди всего этого разнообразия Siri, которая в свое время также считалась прорывом среди голосовых ассистентов?

Насколько Apple отстала в технологиях искусственного интеллекта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Голосовой помощник Apple был официально представлен в 2011 году. Технология была способна понимать ряд команд. Siri могла показать вам погоду, установить таймер, выполнить поиск в Интернете, позвонить кому-то, воспроизвести песню или создать напоминание. Apple говорила, что это только начало. Однако выяснилось, что на фоне нынешних конкурентов Siri так и не раскрыла свой потенциал.

Шли годы, а Siri почти что топталась на одном месте, получив лишь несколько новых “трюков”, поддержку других языков и новый интерфейс. Даже на фоне Google Ассистента, Microsoft с ее Кортаной, Amazon Alexa, да даже Алисы за авторством Яндекса, Siri выглядит устаревшей.

А причина такой стагнации проста – согласно многочисленным сообщениям, команда, стоящая за Siri, просто не в состоянии улучшить помощника из-за того, как он был создан и поддерживался. На протяжении многих лет инженеры компании просто добавляли незначительные обновления в оригинальный код Siri вместо того, чтобы действительно работать над его новой версией. Именно так Siri превратился в беспорядок, и многие источники утверждают, что никто в Apple не хочет его менять (и нужно ли, учитывая, что конкуренты сейчас могут предложить значительно больше).

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