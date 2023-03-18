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14 минут назад

Искусственный интеллект обманул систему распознавания голоса в налоговой

Ferra.ru

Система голосовых отпечатков, которой пользуются миллионы австралийцев для доступа к данным, хранящимся в государственных учреждениях, может быть обманута сгенерированным искусственным интеллектом голосом, передает Guardian.

Искусственный интеллект обманул систему распознавания голоса в налоговой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Австралийское налоговое управление, например предоставляют людям возможность использовать "голосовой отпечаток" для подтверждения своей личности по телефону, что позволяет им получить доступ к информации о своих счетах.

Однако журналист The Guardian, используя всего четыре минуты записи голоса, смог создать “клон” голоса, который может озвучить любой поданный ИИ текст. Так журналист смог получить доступ к конфиденциальной информации о своих счетах.

Да, используя всего 4 минуты записанного голоса человека и немного другой, менее защищенной, информации, злоумышленник способен, по крайней в Австралии, получить доступ к конфиденциальной информации.

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