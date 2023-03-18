Искусственный интеллект обманул систему распознавания голоса в налоговой

Система голосовых отпечатков, которой пользуются миллионы австралийцев для доступа к данным, хранящимся в государственных учреждениях, может быть обманута сгенерированным искусственным интеллектом голосом, передает Guardian.
Австралийское налоговое управление, например предоставляют людям возможность использовать "голосовой отпечаток" для подтверждения своей личности по телефону, что позволяет им получить доступ к информации о своих счетах.
Однако журналист The Guardian, используя всего четыре минуты записи голоса, смог создать “клон” голоса, который может озвучить любой поданный ИИ текст. Так журналист смог получить доступ к конфиденциальной информации о своих счетах.
Да, используя всего 4 минуты записанного голоса человека и немного другой, менее защищенной, информации, злоумышленник способен, по крайней в Австралии, получить доступ к конфиденциальной информации.