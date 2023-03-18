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51 минуту назад

Ученые выяснили, почему женщины переносят некоторые инфекции легче мужчин

Мир24

Американские биологи выяснили, что женщины легче мужчин переносят многие инфекции благодаря повышенной активности гена KDM6A, копии которого расположены внутри «женских» Х-хромосом, сообщается в журнале Nature Immunology.

Ученые выяснили, почему женщины переносят некоторые инфекции легче мужчин
Фото: PRESSFOTOPRESSFOTO

Как выяснили ученые университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA), причиной могут быть половые различия в уровне активности гена KDM6A, который отвечает за выработку белка UTX. Этот пептид оказывает влияние на структуру белковой оболочки ДНК, благодаря чему он управляет активностью большого числа генов, предположительно имеющих связь с метаболизмом человеческих клеток.

«Ген KDM6A значительно более активен в женских NK-клетках, что позволяет им более эффективно противостоять патогенам», – заявили ученые.

Различия в активности пептида в лимфоцитах женщин и мужчин были связаны с тем, что ген KDM6A находится на женской Х-хромосоме. Как правило, «лишние» копии генов, которые расположены на второй Х-хромосоме в ДНК женщин, обычно находятся в отключенном состоянии, но это не было характерно для KDM6A, обе копии которого были включены в NK-клетках.

Как показали исследования на мышах, искусственное понижение активности гена KDM6A привело к тому, что самки стали такими же уязвимыми для инфекций, как и самцы. Также ученые обнаружили, что концентрация женских или мужских половых гормонов не влияла на уровень активности UTX в лимфоцитах животных. Это свидетельствует о генетической природе различий в уровне активности NK-клеток в организмах мужчин и женщин.

Исследователи считают, что результаты их работа помогут разработать новые, более эффективные методы борьбы с инфекциями, которые учитывают особенности работы лимфоцитов мужчин и женщин. Также дальнейшее изучение работы белка UTX поможет разработать подходы, помогающие иммунитету мужчин активнее бороться с инфекциями.

Ученые назвали новую возможную причину вымирания человечества. По их мнению, наша цивилизация может исчезнуть уже через несколько миллионов лет из-за деградации Y-хромосомы.

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