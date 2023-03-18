Ученые выяснили, почему женщины переносят некоторые инфекции легче мужчин

Американские биологи выяснили, что женщины легче мужчин переносят многие инфекции благодаря повышенной активности гена KDM6A, копии которого расположены внутри «женских» Х-хромосом, сообщается в журнале Nature Immunology.

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Как выяснили ученые университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA), причиной могут быть половые различия в уровне активности гена KDM6A, который отвечает за выработку белка UTX. Этот пептид оказывает влияние на структуру белковой оболочки ДНК, благодаря чему он управляет активностью большого числа генов, предположительно имеющих связь с метаболизмом человеческих клеток.

«Ген KDM6A значительно более активен в женских NK-клетках, что позволяет им более эффективно противостоять патогенам», – заявили ученые.

Различия в активности пептида в лимфоцитах женщин и мужчин были связаны с тем, что ген KDM6A находится на женской Х-хромосоме. Как правило, «лишние» копии генов, которые расположены на второй Х-хромосоме в ДНК женщин, обычно находятся в отключенном состоянии, но это не было характерно для KDM6A, обе копии которого были включены в NK-клетках.

Как показали исследования на мышах, искусственное понижение активности гена KDM6A привело к тому, что самки стали такими же уязвимыми для инфекций, как и самцы. Также ученые обнаружили, что концентрация женских или мужских половых гормонов не влияла на уровень активности UTX в лимфоцитах животных. Это свидетельствует о генетической природе различий в уровне активности NK-клеток в организмах мужчин и женщин.

Исследователи считают, что результаты их работа помогут разработать новые, более эффективные методы борьбы с инфекциями, которые учитывают особенности работы лимфоцитов мужчин и женщин. Также дальнейшее изучение работы белка UTX поможет разработать подходы, помогающие иммунитету мужчин активнее бороться с инфекциями.